Nacional se bajó del amistoso con Boca: quién lo reemplazará

El conjunto uruguayo no disputará el encuentro contra Boca. Estaba previsto para el domingo 18 de enero y ahora será el Decano paraguayo quien lo enfrente.

Boca ya tiene definido el inicio de su agenda en este 2026, aunque con una modificación de último momento. El Xeneize abrirá la pretemporada con un amistoso ante Millonarios el miércoles 14 de enero en La Bombonera, pero no podrá disputar el segundo compromiso internacional que tenía programado para ese mes.

El encuentro previsto frente a Nacional de Uruguay, que iba a jugarse el domingo 18 de enero en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, quedó definitivamente cancelado. Fue el propio Bolso el que decidió bajarse del amistoso.

Tras la baja del conjunto uruguayo, se confirmó que Olimpia será el nuevo rival de Boca. El compromiso se llevará a cabo respetando la sede y la fecha estipuladas originalmente.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, explicó públicamente los motivos de la decisión y dejó en claro que se trató de una cuestión estrictamente deportiva. En diálogo con El Espectador Deportes, sostuvo que el cuerpo técnico priorizó un plan de trabajo más reducido y con menos partidos de preparación.

"A veces, los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada sin jugar partidos. Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos", remarcó.

Según detalló el dirigente, el calendario terminó siendo determinante. La aparición de la Copa de la Liga AUF, sumada a la posibilidad de jugar partidos muy cercanos en el tiempo, llevó a que Jadson Viera optara por no sumar amistosos y enfocarse en entrenamientos a puertas cerradas.

Mientras tanto, el Xeneize sigue apuntando al debut oficial en el Torneo Apertura, que será el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera.

