Nacional se bajó del amistoso con Boca: quién lo reemplazará

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, explicó públicamente los motivos de la decisión y dejó en claro que se trató de una cuestión estrictamente deportiva. En diálogo con El Espectador Deportes, sostuvo que el cuerpo técnico priorizó un plan de trabajo más reducido y con menos partidos de preparación.

"A veces, los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada sin jugar partidos. Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos", remarcó.

Según detalló el dirigente, el calendario terminó siendo determinante. La aparición de la Copa de la Liga AUF, sumada a la posibilidad de jugar partidos muy cercanos en el tiempo, llevó a que Jadson Viera optara por no sumar amistosos y enfocarse en entrenamientos a puertas cerradas.

Mientras tanto, el Xeneize sigue apuntando al debut oficial en el Torneo Apertura, que será el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera.