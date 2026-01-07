Boca ya tiene definido el inicio de su agenda en este 2026, aunque con una modificación de último momento. El Xeneize abrirá la pretemporada con un amistoso ante Millonarios el miércoles 14 de enero en La Bombonera, pero no podrá disputar el segundo compromiso internacional que tenía programado para ese mes.
Nacional se bajó del amistoso con Boca: quién lo reemplazará
El conjunto uruguayo no disputará el encuentro contra Boca. Estaba previsto para el domingo 18 de enero y ahora será el Decano paraguayo quien lo enfrente.