Luis Advíncula dijo basta y rescindió su contrato con Boca

El jugador peruano había llegado a Boca a mediados de 2021 procedente del Rayo Vallecano y su paso tuvo altibajos. Resistido en un comienzo, terminó ganándose el reconocimiento de los hinchas a partir de su entrega y rendimiento, con un punto alto en la Copa Libertadores 2023, donde bajo la conducción de Jorge Almirón se desempeñó como lateral/extremo y convirtió goles claves, además de anotar en la final ante Fluminense.

Su último partido con la camiseta azul y oro fue en la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata, cuando ingresó desde el banco para disputar los últimos 29 minutos de la fecha 14 del Torneo Clausura.

De esta manera, cerró su etapa en el club con 169 partidos oficiales, seis goles convertidos y cuatro títulos obtenidos, convirtiéndose en uno de los jugadores más longevos del ciclo dirigencial actual.

El futuro de Advíncula estará ligado a Alianza Lima, club del que es hincha y que desde hace tiempo buscaba su regreso al fútbol peruano.

Su partida también impacta en la planificación de Boca: ante esta baja, la dirigencia decidió frenar la salida de Lucas Blondel y reorganizar el lateral derecho, donde ahora quedan Barinaga y el juvenil Dylan Gorosito como principales alternativas.