Boca empieza la pretemporada con Ubeda y sin refuerzos

Este inicio de la pretemporada será clave para conocer si Javier García seguirá una temporada más en el club tras haber finalizado su vínculo el 31 de diciembre y quien sí confirmó su presencia un año más es el español Ander Herrera.

El debut oficial de Boca en este 2026 está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque no hay que descartar que antes haga su presentación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En el corto plazo, el objetivo de la dirigencia de Boca es cerrar la llegada de Hinestroza, a quien ya había querido el mercado de pases pasado; además, Ubeda tiene la intención de contar con Gastón Hernández y dos delanteros.

Además, durante la etapa preparatoria se podrían confirmar algunos amistosos y una de las ideas es que puedan disputarse en La Bombonera, con el fin de que tengan acceso los socios y socias que habitualmente no pueden ir a los partidos de Boca por no cumplir el filtro. La búsqueda es que, al menos para ese entonces, ya se hayan confirmado algunos refuerzos.

Cuál es la traba en el pase de Hinestroza a Boca

Por ahora Boca no puede anunciar la llegada de Hinestroza por una traba de último momento que dilata que la historia tenga final feliz. El quid de la cuestión es un conflicto de intereses entre el jugador y Atlético Nacional, que excede al Xeneize.

Básicamente, existe un desacuerdo en los porcentajes de la transferencia entre las partes, donde por ahora ninguno cede para encontrar un punto en común. En Boca están al tanto de la situación y no creen que haya un riesgo real para que el pase pueda peligrar, por lo que le dieron tiempo al extremo para que pueda resolverlo.

Del lado del Xeneize está todo hecho, tanto en los números de la operación con Atlético Nacional como con el jugador en lo contractual. Una vez que se subsane el problema, el colombiano firmará contrato hasta diciembre de 2029 y será la primera incorporación del mercado de pases.