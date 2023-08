Messi logró que Scaloni se vuelva a cruzar con Beckham a 20 años de su pelea

La pelea entre Scaloni y Beckham que recorrió el mundo

En 2003, Real Madrid recibió a Deportivo La Coruña. En los minutos finales del encuentro (que terminó 2-1 a favor del conjunto blanco), se dio el cruce entre Lionel y David. Scaloni intentó pasar la marca de Beckham, pero terminaron chocando varias veces y terminó con el inglés derribando al argentino. Ambos se trenzaron, terminaron en el césped y comenzó la calentura del nacido en Pujato.

Scaloni, entre insultos, trató de levantarse y justo cuando se iba a poner todo más tenso apareció Roberto Carlos para separar al argentino. Mientras otros jugadores fueron a tratar de calmar las aguas. El árbitro del partido le mostró la tarjeta amarilla a ambos pero no quedó ahí. El argentino volvió a buscar al inglés para seguir la pelea.

“¿No vieron qué pasó? No quiero decir nada. No necesito hablar con Beckham. ¿Para qué? Me ofreció la mano y no se la di porque fue un gesto falso. Me miró y se tocó los genitales. ¿Qué tengo que pensar de eso? No le di la mano porque se tocó los genitales”, acusó por ese entonces el actual entrenador de la Albiceleste.

Por su parte, Beckham se desentendió de la jugada pero aprovechó para lanzarse un dardo a Lionel. “No tengo ningún problema. Ya está, no pasó nada. Antes del partido no sabía que Scaloni era argentino, ahora ya sé que es otro argentino al que no le gusto”.

Qué dijo Scaloni sobre su pelea con Beckham

“Fue un choque típico de calentura, te vas re caliente al vestuario. Terminó el partido y yo quería seguir peleando. No venía mucho a cuento, era un poco el entorno, todo lo que había sucedido, la frustración de no haber podido llevar adelante el partido”, comentó Scaloni en TyC Sports.