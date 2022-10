Qué dijo Mbappé sobre los rumores de querer irse del PSG en enero

"Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso", afirmó Mbappe en zona mixta, al término del encuentro ante el Olympique Marsella, en el Parque de los Príncipes de París, según apuntan los medios franceses.

Mbappe subrayó que no estaba descontento en el París Saint Germain: "No estoy molesto con el club. Es no es verdad". Y cerró: "Lo que se ha dicho no es cierto".