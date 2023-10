Mateo Maldonado disputa en Marruecos el Mundial Sub 21

Ayer martes comenzaron a disputarse las primeras regatas, y en el día 1 de competencia, el velerista sanjuanino nos comentó: “Acá en Tanger se corrieron dos regatas con vientos fuertes. La primera había largado bien y venía prendido en los primeros 15, en la última ceñida hubo un cambio de viento q me favoreció y pasé a pelear por el primer puesto, llegando a la boya en 2º lugar a falta de 2 boyas para terminar. Lamentablemente debido a ese cambio de viento la Comisión de Regata decidió anular esa regata para reacomodar la cancha y así poder largar las otras” comentó el sanjuanino, que por decisión de la organización, perdió su mejor ubicación en un inicio mundialista.

“La primera regata completada fue con viento cambiante y continuó fuerte, me agarró un poco cansado después de la pelea por la punta en la regata anulada y algunos errores me llevaron al puesto 41 en esa regata. En la segunda regata del día, pude correr con un poco más de lógica, logrando el puesto 29º. Me sentí muy fatigado durante todo el día debido a la gripe de la que vengo saliendo, ya estuve en contacto con el médico de la Federación y con mi preparador físico para implementar un multivitaminico y magnesio para intentar contrarrestar el efecto del antibiótico y recuperar algo de energía para el resto del campeonato” comentó Mateo que arrastra este cuadro desde la salida en nuestro país.