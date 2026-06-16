Luego de 53 años, New York Knicks es el campeón de la NBA

Si bien ambas ofensivas estuvieron flojas durante el primer cuarto, los Spurs provocaron que New York fuera más errático debido a las buenas y aguerridas defensas que proporcionó el equipo local.

Víctor Wembanyama (19 puntos, 14 rebotes y seis tapones), gracias a su altura y al largo de sus brazos, fue la principal arma para la protección del aro, por lo que el equipo de Mitch Johnson se llevó los primeros 10 minutos por 23-13.

Ya para el segundo período, la cadencia de tiros encestados por parte de los Knicks aumentó: Jalen Brunson (45 puntos), con sus triples, puso al conjunto visitante a pisarle los talones al local.

San Antonio mantuvo sus doblajes en defensa al MVP de las finales del Este, que se vieron truncados ante las acrobáticas jugadas con las que este lograba convertir.

Pese al recorte de distancia en el marcador que logró New York, los Spurs se retiraron al descanso largo ganando por 42-37.

La clave de San Antonio fue el aporte que hizo su banca con las anotaciones, o sea, los puntos que convirtieron sus suplentes, que en comparación con el banquillo de los Knicks, fue muy efectiva con sus 30 unidades.

Dylan Harper (25 puntos) fue el mejor en la segunda parte del local y quien, con su profundidad en el ataque, lideró las conversiones de los Spurs, que también terminaron ganando en este período por 72-65.

Pese al gran dominio que tuvieron los de Mitch Johnson, la inexperiencia en su primer playoff con esta plantilla de jugadores -promedia 25,3 años-, les costaron las derrotas por no saber capitalizar sus ventajas obtenidas a lo largo de los juegos.

New York Knicks, que esta vez no estaba tan lejos en el marcador, logró empatar y seguido a ello, pasar a ganar el partido con su mejor jugador como bastión.

Los últimos segundos decisivos fueron apretados, pero los comandados por Mike Brown consiguieron su cuarta victoria, esta vez por 94-90, y se adjudicaron el campeonato de la temporada 25/26 de la NBA.

El historial de las finales de la NBA dice, de manera avasallante, que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón.

En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 39 veces, de las cuales en 38 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón, con New York revalidando la estadística.

La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3 a Golden State Warriors.

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New York Knicks ganó todo en esta temporada, ya que a finales de 2025 y principios de este año se adjudicó la Copa de la NBA, justamente ante San Antonio Spurs.

Y ahora se consagró también con el título de la mejor liga del mundo y que logró alzar por tercera vez en su historia, luego de 53 años de no poder hacerlo.

Asimismo, el equipo ganador esperó 27 años para volver a jugar las finales, casi tres décadas durísimas de malos resultados y fracasos no solo deportivos, sino que también a nivel estructural.

Calendario de partidos (Serie finalizada 4-1 a favor de Knicks):

Las Finales de la NBA mantuvieron el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.