Los Pumas perdieron con los All Blacks

Alentados por unas 55.000 personas, récord de convocatoria para el rugby nacional, Los Pumas empezaron jugando de igual a igual ante los neocelandeses y marcaron un try a través de Isgró.
Sin embargo, la indisciplina del conjunto albiceleste fue lapidaria: Mayco Vivas fue amonestado y hubo algunas infracciones que los All Blacks aprovecharon para marcar tres tries e irse al descanso arriba 31 a 10 con conquistas de Sevu Reece (2), Ardie Savea y Cortez Ratima, 4 goles y un penal de Beauden Barrett.
En el comienzo del complemento, con los ingresos entre otros de Juan González, Los Pumas tuvieron más protagonismo y pudieron descontar con un buen try de Tomás Albornoz, autor de 14 puntos.
Los hombres de negro cometieron algunas infracciones ante la insistente ofensiva argentina, fue amonestado Du Plessis Kirifi y en dos penales consecutivos frente a los palos Los Pumas eligieron ir por el try que finalmente apoyó el cordobés Joaquín Oviedo.
Con poco más de 15' por jugar los dirigidos por Felipe Contepomi estaban a un try (31-24) y con un hombre más, una situación casi ideal para ir por una remontada histórica. Sin embargo los All Blacks retomaron el control de la pelota y estiraron la diferencia con un try del hooker Samisoni Taukei'aho.
Renovado por los cambios el pack visitante le puso paños fríos a la reacción de Los Pumas y con otro try de Taukei'aho abrochó la victoria y el resultado pese a los intentos finales del conjunto nacional que buscará revancha la semana próxima en Vélez.
El Rugby Championship 2025
16 de agosto
- Sudáfrica 22-38 Australia
- Argentina 24 - Nueva Zelanda 41
23 de agosto
- 12:10 Sudáfrica - Australia
- 18:10 Argentina - Nueva Zelanda
6 de septiembre
- 01:30 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
13 de septiembre
- 01:00 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)
Todos los partidos están en hora argentina.