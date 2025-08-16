Los Pumas perdieron con los All Blacks

Alentados por unas 55.000 personas, récord de convocatoria para el rugby nacional, Los Pumas empezaron jugando de igual a igual ante los neocelandeses y marcaron un try a través de Isgró.

Sin embargo, la indisciplina del conjunto albiceleste fue lapidaria: Mayco Vivas fue amonestado y hubo algunas infracciones que los All Blacks aprovecharon para marcar tres tries e irse al descanso arriba 31 a 10 con conquistas de Sevu Reece (2), Ardie Savea y Cortez Ratima, 4 goles y un penal de Beauden Barrett.

En el comienzo del complemento, con los ingresos entre otros de Juan González, Los Pumas tuvieron más protagonismo y pudieron descontar con un buen try de Tomás Albornoz, autor de 14 puntos.

Los hombres de negro cometieron algunas infracciones ante la insistente ofensiva argentina, fue amonestado Du Plessis Kirifi y en dos penales consecutivos frente a los palos Los Pumas eligieron ir por el try que finalmente apoyó el cordobés Joaquín Oviedo.

Con poco más de 15' por jugar los dirigidos por Felipe Contepomi estaban a un try (31-24) y con un hombre más, una situación casi ideal para ir por una remontada histórica. Sin embargo los All Blacks retomaron el control de la pelota y estiraron la diferencia con un try del hooker Samisoni Taukei'aho.

Renovado por los cambios el pack visitante le puso paños fríos a la reacción de Los Pumas y con otro try de Taukei'aho abrochó la victoria y el resultado pese a los intentos finales del conjunto nacional que buscará revancha la semana próxima en Vélez.

El Rugby Championship 2025

16 de agosto

Sudáfrica 22-38 Australia

Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

23 de agosto

12:10 Sudáfrica - Australia

18:10 Argentina - Nueva Zelanda

6 de septiembre

01:30 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

01:00 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.