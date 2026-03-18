Los convocados de Argentina para el amistoso con Guatemala

De todas formas, no está descartado que alguno de los tres profesionales que no dicen presente en el listado puedan llegar a venir para compartir con el grupo y entrenarse junto a sus compañeros habituales. Asimismo, también se destacan en la nómina la presencia de Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi, futbolistas que Scaloni sigue de cerca en su proceso de consolidación dentro del grupo.

Más allá de las ausencias por lesión, la lista también refleja decisiones técnicas que hablan del estado de competencia interna en la Selección. Scaloni parece haber elegido a Nico Paz y a Gianluca Prestianni por sobre Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho (que no venía siendo convocado), en una pulseada entre jóvenes talentos que el DT resolvió a favor de los primeros, quienes son titulares en sus equipos. En el mismo sentido, José Manuel López se impuso en la consideración del cuerpo técnico sobre Joaquín Panichelli. Dos duelos generacionales que Scaloni cerró con sus elecciones y que, de cara al Mundial, marcan el mapa de quién está primero en la fila.

El amistoso ante Guatemala nació de la urgencia. Tras la ya mencionada cancelación de la Finalissima entre Argentina y España —víctima de los cruces entre UEFA, AFA y Conmebol y el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente—, la AFA activó una gestión relámpago para no dejar a la Scaloneta sin rodaje previo al Mundial. El acuerdo con Guatemala se cerró rápido y hasta ayer era un hecho que el partido se jugaría en el país, aunque el estadio aún estaba en definición. Este miércoles a primera hora llegó la confirmación: La Bombonera será el escenario del último ensayo antes de la Copa del Mundo.