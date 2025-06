Los cambios que baraja Russo en Boca para enfrentar al Bayern

La primera baja sensible es la de Ander Herrera,que debió salir antes de la media hora de juego, otra vez, por una lesión muscular. Si bien no se confirmó la gravedad, había vuelto a jugar con la camiseta azul y oro luego de tres meses, cuando se lesionó ante Newell's Old Boys en Rosario, partido que también había marcado su regreso tras otro inconveniente muscular.

Pero, además, el español fue expulsado por protestarle efusivamente al árbitro César Ramos, por lo que, de mínima, no podrá estar ni en el banco ante el elenco alemán. A la espera de conocer el parte médico, con suerte, recién volvería a ser elegible para la tercera fecha.