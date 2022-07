Lomas queda libre y los escoltas buscan acercarse en la tabla

Valenciano, que está segundo en la tabla, puede quedar a cuatro unidades si logra vencer a Bancaria como visitante. Los otros duelos de la noche del miércoles serán: Richet vs. Colón, UVT vs. Sarmiento, Unión vs. Médano de Oro y Barrio Rivadavia vs. Social.

El viernes será el turno de Concepción, el tercero de la tabla, que en caso de ganar se ubicará a cinco puntos de la cima. El Azul visitará a Concepción en uno de los juegos programados para las 21.30hs. Los otros duelos de ese día serán Huarpes vs. Estudiantil, Hispano vs. Estudiantil S23, Media Agua vs. Olimpia y SEC vs. Aberastain.