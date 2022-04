Lo necesitaba: Boca le ganó a Always Ready y respira

En el complemento, Boca llegó mucho pero no fue eficaz, tuvo varias Eduardo Salvio, alguna Darío Benedetto, otra Luis Vázquez, que ingresó, y Óscar Romero, entre otros, pero no pudieron superar al arquero Arnaldo Giménez, de los más destacados en Always Ready, hata que el Pipa ganó de cabeza sobre el final y puso cifras definitivas al 2-0 en favor del Xeneize, que sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E de la Copa Libertadores y alcanzó la línea de los boliviano y de Deportivo Cali, que este miércoles enfrentará a Corinthians, último sin unidades. En la próxima fecha, los de Sebastián Battaglia visitarán al Timao el martes desde las 21.30 en Brasil.

BOCA vs. ALWAYS READY [2-0] - Resumen Y GOLES DE BENEDETTO HOY