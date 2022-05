Liga Profesional: confirmaron días y horarios para los cuartos

MARTES 10 DE MAYO

19:15: Racing vs. Aldosivi, en el Cilindro

21:30: Boca vs. Defensa y Justicia, en la Bombonera

MIÉRCOLES 11 DE MAYO

19:15: Estudiantes vs. Argentinos, en UNO

21:30: River vs. Tigre, en el Monumental

Cronología de la decisión de los días y horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

Inicialmente, la idea de la Liga Profesional era jugar dos partidos el martes 10 y dos el miércoles 11, algo que supuestamente había sido aprobado por todos los clubes en el comienzo del año. Sin embargo, Defensa y Justicia puso el grito en el cielo tras clasificarse el domingo por la tarde, porque en el borrador figuraba su visita a Boca el martes a la noche: a poquito más de 48 horas del final del partido ante Patronato.

"Creo que vamos a tener sentido común y jugar el día miércoles. Venimos de jugar cada dos días, en Brasil, ahora también. Después de tanto esfuerzo hay que usar nomás el sentido común y seguramente jugaremos el miércoles o jueves", dijo Sebastián Beccacece ni bien terminó el partido a modo de anticipo de lo que iba a ser la postura del Halcón un rato más tarde.

En la noche del domingo hubo una reunión virtual entre los ocho clubes clasificados con gente de la Liga Profesional y la AFA, en la que después de discutir un buen rato y con la amenaza de Defensa de no presentarse en caso de que lo hicieran jugar el martes, determinaron que los cuatro encuentros se disputasen el mismo miércoles: dos a las 19 y dos a las 21.

Sin embargo, surgió una nueva traba: la seguridad. El Ministerio de Ciudad de Buenos Aires no vio con buenos ojos que River y Boca jueguen el mismo día de local y de hecho se opuso por completo. "Vamos a mantener la planificación que tenemos de la Liga de jugar el martes y el miércoles, ese es el pedido que nosotros tuvimos y vamos a seguir más allá de los trascendidos que hemos escuchado", manifestó Guillermo Madero, encargado de la Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, en TyC Sports.

"Primero tenemos que entender que tenemos que brindar seguridad a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. No queremos poner en riesgo la seguridad de los vecinos por una cuestión muy deportiva y de descanso de un club", agregó. Al preguntarle sobre la reunión de los dirigentes del fútbol este mediodía reafirmó: "Nosotros todavía no hemos ni recibido el pedido oficial por parte de la Liga, nosotros seguimos trabajando en nuestra planificación y no vemos ninguna posibilidad de cambio".

Finalmente, y pese a las protestas de Defensa y Justicia, comenzada la tarde del lunes, la Liga Profesional comunicó los días y horarios de manera oficial, como estaban programados inicialmente. Es decir, Racing - Aldosivi y Boca - Defensa el martes, Estudiantes - Argentinos y River - Tigre el miércoles.

Por qué los cuartos de final de la Copa LPF no se juegan miércoles y jueves

La solución más lógica parecía ser atrasar todo un día, pero también generaba problemas para lo que viene por la quinta fecha de la Copa Libertadores. El martes que viene (17 de mayo) juegan Boca, de local vs. Corinthians, y Estudiantes visitante de Bragantino de Brasil, por lo que no podrían jugar el domingo una hipotética semifinal: y como van por llaves distintas en el cuadro, las dos semifinales deberían ser sábado y el Xeneize y el Pincha avanzan. Y de ser así, no podían jugar el partido de cuartos el jueves, porque sería solo a 48 horas de la semifinal.

El enojo de Gallardo por la falta de programación en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional

"Debería ya estar definido como se va a jugar estos próximos días, para hacerlo prolijo. Porque estuvo bien, estos formatos pasajeros están bien para un momento, pero hay que darle un poco de orden, porque si no seguimos viendo de que manera vamos acomodando la cosa", manifestó ayer el Muñeco en conferencia de prensa.

Pero no terminó ahí y fue más duro con sus palabras: "No tenemos ninguna precisión de cuando jugamos, al día de hoy y son las doce de la noche, ya se debería saber, en un contexto normal se debería saber 'che, jugamos tal día a tal hora' y todavía está por verse, ¿no?. Esto en cosas serias no debería pasar, ya debería estar definido".