Lewandowski habló de Messi, lo comparó con Mbappé y fue contundente

El diálogo entre ambos futbolistas tras el Argentina-Polonia fue uno de los momentos en los que más se enfocó el mundo del fútbol durante el primer tramo del Mundial, y también fue inquirido sobre ese cruce. “Solo puedo decir que fue una bonita conversación. No quiero explicar sobre qué hablamos, pero fue un diálogo encantador. Sé que incluso después de haber perdido el primer partido contra Arabia Saudita, Argentina era la gran favorita para conquistar el título”, expresó, descomprimiendo la situación.

La posibilidad de que sean compañeros en Barcelona es seguramente el máximo deseo de los fanáticos del equipo culé y también abordó sobre el asunto. Sonriendo, expresó: “No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”, cerró el polaco.

La historia entre Messi y Lewandowski

“Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro”, había dicho Messi tras ganar su séptimo Balón de Oro. Pero Lewandowski sintió que esa frase no fue leal: “Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”, respondió en su momento el atacante. Así fue como la mecha quedó encendida. Después, el cruce por el Grupo C del Mundial los colocó cara a cara. Se trató de un frío cruce con Lewandowski en los últimos minutos de juego, cuando al argentino lo encaró en la mitad de la cancha en un intento por avanzar hacia el arco. El polaco lo marcó con el cuerpo para quitarle la pelota, lo bloqueó dos veces y esa situación derivó en un Messi molesto, que no pareció aceptar las disculpas. Iban cinco minutos de los seis que se habían adicionado.

Al final del partido, los jugadores se encontraron, intercambiaron algunas palabras tapándose la boca para que no se les pudiera leer los labios y se abrazaron, aunque estuvieron lejos de demostrar afinidad. De hecho, Leo no sonrió en ningún momento y su rival apenas esbozó una mueca mientras lo tomaba del cuello.

“A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad”, dijo Messi, al consultársele sobre esa situación en la zona mixta, camino al micro que lo llevaría a la concentración. En el fondo, lo que hay detrás es una vieja disputa, nacida cuando el polaco se ofendió porque Messi no lo votó para el premio The Best que otorga la FIFA (votó a Neymar, Mbappé y Benzema), que de todos modos Lewandowski ganó. El delantero dijo después de aquel episodio: “Voté por él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, dijo Lewandowski. A partir de aquello es que estalló todo. Sería la verdadera razón del conflicto.