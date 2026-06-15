Las dudas de Scaloni a horas del debut de Argentina en el Mundial

Todo apunta a que este será el parado táctico para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Asimismo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

Más adelante, el combinado albiceleste tuvo una defensa integrada por cinco futbolistas: dos carrileros con mucho ataque como Giuliano Simeone y Nicolás González y tres marcadores centrales: Romero (por derecha), Otamendi (libero) y Martínez (por izquierda).

De la mitad de cancha en adelante, la situación parecería estar más resuelta. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul integrarían el centro del campo con Lionel Messi y Lautaro Martínez (corre con ventaja sobre Julián Álvarez) en el ataque.

En el cuarto lugar aparecería Thiago Almada como el favorito a ir desde el inicio por sobre Giuliano Simeone y un Nicolás Paz que llegó algo tocado desde lo físico a los amistosos ante Honduras (no jugó) e Islandia (fue titular y dejó el terreno de juego a los 12 minutos del complemento).__IP__