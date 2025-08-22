Lanús sufrió, pasó y es el único equipo argentino en cuartos

En tiempo reglamentario, el único gol del partido fue en contra, del defensor Yuri Casermeiro a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo por penales, el “Granate” garantizó el acceso a los cuartos de final de la Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Fluminense de Brasil.

La primera llegada del partido fue a los 17 minutos, para la visita. El delantero Matías Godoy recibió en el costado izquierdo del área rival y metió un remate a colocar, que buscaba el segundo poste pero no tuvo dirección y llegó suave a las manos del arquero Nahuel Losada.

Un minuto más tarde, El extremo Eduardo Salvio recibió del delantero Rodrigo Castillo sobre el borde del área, para luego sacar un zurdazo que se fue alto.

A los 28 minutos, tras un centro desde la izquierda, el delantero Alexis Canelo le bajó la pelota de cabeza al volante Franco Watson, cuyo remate de volea desde el borde del área pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arquero Alan Aguerre.

Embed - ¡EL GRANATE Y UNA CLASIFICACIÓN ÉPICA EN LA SUDAMERICANA! | Lanús 1(4) - 0(2) C. Córdoba | RESUMEN

La última llegada de la primera etapa se dio a los 44 minutos, con la misma fórmula: esta vez Rodrigo Castillo bajó una pelota para Watson, cuyo remate cruzado y de primera fue desviado a centímetros de la línea por el volante José Florentín.

El “Granate” tuvo un buen comienzo en la segunda mitad. A los ocho minutos, el defensor José Canale protagonizó una gran jugada individual por el costado izquierdo, enganchando hacia adentro y rematando bajo sobre el poste izquierdo del arquero de 34 años, que pudo desviar.

Tres minutos más tarde, Salvio controló en el borde derecho del área grande y sacó un buen remate, alto y cruzado, que dio en el travesaño por el poste derecho del guardameta de la visita.

A los 12 minutos, en un córner al primer palo, el defensor Carlos Izquierdoz ganó de cabeza en el primer palo y remató bajo al poste izquierdo de Aguerre, que pudo reaccionar a tiempo y sacar un manotazo para enviar la pelota al tiro de esquina.

No hubo más llegadas hasta los 35 minutos, cuando un centro cruzado desde la izquierda le llegó al defensor Armando Méndez, que la volvió a meter adentro para Castillo, cuyo cabezazo desde el área chica fue a las manos de un Alan Aguerre que estaba bien posicionado.

Dos minutos más tarde, un buen contraataque del delantero Lucas Besozzi culminó en un gran cambio de frente para el volante José Florentín, quien avanzó por izquierda pero su remate careció de fuerza y le llegó a las manos al arquero Nahuel Losada.

Con tiempo cumplido, un desborde por derecha de Armando Méndez permitió un centro atrás para el juvenil Dylan Aquino, que remató buscando el primer palo. Para su fortuna, un desvío en el defensor Yuri Casermeiro le cambió el poste al remate, que se convirtió en el 1-0.

Llegados los penales, la falta de efectividad de la visita inclinó la balanza: Gastón Verón se resbaló en el primer remate, con un campo de juego que no estaba en buenas condiciones, y el lateral Braian Cufre no pudo superar la humanidad del arquero Nahuel Losada.

En el lado del local, con tres penales convertidos, el volante Marcelino Moreno abrió el pie derecho para sacar un remate bajo y definir la clasificación.