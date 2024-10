Lanús rescató un valioso empate por la ida de las semifinales

El Granate dejó atrás su mal presente en la Liga Profesional (donde no gana desde el 4 de agosto) y no solo empató sino que mereció llevarse un triunfo de su visita al Cabuloso en Belo Horizonte. en Belo Horizonte, que no logró demostrar el mismo poderío ofensivo que tuvo ante Boca en los octavos de final.

La noche inició con polémica, ya que el gol de Walter Bou fue invalidado de manera polémica al marcarse un controversial fuera de juego por parte de Felipe Peña Biafore en el inicio de la jugada que dejó de que hablar, al estar en la misma línea que el último hombre de la defensa.