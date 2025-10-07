La Superliga Argentina masculina de hockey sobre patines definirá su temporada esta semana en la cancha de Richet Zapata. Los cuartos de final se jugarán en dos zonas de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona disputarán el sábado las semifinales y la definición será el domingo.
La Superliga Argentina se definirá desde el miércoles en Richet
