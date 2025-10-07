"
La Superliga Argentina se definirá desde el miércoles en Richet

La Superliga Argentina masculina de hockey sobre patines jugará su fase final en Richet. El cronograma comenzará este miércoles y la final será el domingo.

La Superliga Argentina masculina de hockey sobre patines definirá su temporada esta semana en la cancha de Richet Zapata. Los cuartos de final se jugarán en dos zonas de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona disputarán el sábado las semifinales y la definición será el domingo.

Las zonas:

  • Grupo A: Altos de SJ, Olimpia, GEBA e Hispano.
  • Grupo B: UVT, Valenciano, Richet y Casa de Italia.

Superliga Argentina masculina de hockey s/ patines:

Miércoles:

16.30; Altos de SJ vs. GEBA

18.15; Olimpia vs. Hispano

20.15; UVT vs. Valenciano

22.00; Richet vs. Casa de Italia

Jueves:

16.30; Casa de Italia vs. UVT

18.15; GEBA vs. Olimpia

20.15; Hispano vs. Altos de SJ

22.00; Valenciano vs. Richet

Viernes:

16.30; Valenciano vs. Casa de Italia

18.15; Hispano vs. GEBA

20.15; Olimpia vs. Altos de SJ

22.00; UVT vs. Richet

