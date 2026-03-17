La Selección Argentina jugará un amistoso contra Guatemala

Lo único que resta definir es el estadio, debido a que el Monumental estará imposibilitado por los recitales que dará AC/DC. La idea es que este miércoles se anuncie la sede (se evalúan dos alternativas) y muchos piensan en la Bombonera como cábala, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo.

Cabe señalar que la cancelación del choque con España hizo que, por primera vez en la historia, la Albiceleste llegue a un Mundial sin haber enfrentado a un país europeo en el ciclo mundialista de cuatro años.