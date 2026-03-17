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La Selección Argentina jugará un amistoso contra Guatemala

Después de que se cancelara el partido frente a España, la Albiceleste arregló disputar el 31 de marzo un encuentro que servirá como despedida previo al Mundial.

La Selección Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y también del encuentro preparatorio contra Qatar -ambos debido a la guerra en Medio Oriente- se acordó un compromiso que servirá como despedida para el combinado que dirige Lionel Scaloni previo al Mundial.

Lo único que resta definir es el estadio, debido a que el Monumental estará imposibilitado por los recitales que dará AC/DC. La idea es que este miércoles se anuncie la sede (se evalúan dos alternativas) y muchos piensan en la Bombonera como cábala, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo.

Cabe señalar que la cancelación del choque con España hizo que, por primera vez en la historia, la Albiceleste llegue a un Mundial sin haber enfrentado a un país europeo en el ciclo mundialista de cuatro años.

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Antes del Mundial de Qatar 2022, la Albiceleste se había cruzado con Alemania (empate por 2-2 en un amistoso en 2019), Italia (triunfo por 3-0 en la Finalissima 2022) y Estonia (goleada por 5-0 en 2022). El ciclo con mayor cantidad de enfrentamientos ante los europeos fue en la previa del Mundial de España 1982. El seleccionado que dirigía César Luis Menotti disputó 22 partidos frente a seleccionados del Viejo Continente.

FUENTE: TyC Sports

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