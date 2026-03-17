La Selección Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y también del encuentro preparatorio contra Qatar -ambos debido a la guerra en Medio Oriente- se acordó un compromiso que servirá como despedida para el combinado que dirige Lionel Scaloni previo al Mundial.
La Selección Argentina jugará un amistoso contra Guatemala
Después de que se cancelara el partido frente a España, la Albiceleste arregló disputar el 31 de marzo un encuentro que servirá como despedida previo al Mundial.