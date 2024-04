La frase de un campeón del mundo que ilusiona a River

La novedad es la palabra autorizada y pública del protagonista de esta historia, nacido en Bahía Blanca, de dos pasos en Betis y una etapa en Fiorentina, rostro habitual en las convocatorias del seleccionado (difícil ser titular con los rendimientos habituales de Nicolás Otamendi y Cuti Romero) y convertido en un caudillo en los últimos años. De hecho, en el equipo nacional disputó 40 partidos y marcó tres goles.

“Yo no le cierro las puertas a nada. Los clubes también hacen sus balances, también juegan su papel en esto. Si renové mi contrato hace dos meses, por algo es. Los balances de la temporada se hacen en frío, cuando esto termine, y ahí tocará que el club plantee sus objetivos y sepa dónde quiere apuntar para determinar qué hace cada uno”, declaró Pezzella en el programa El Desmarque.

Si bien mantiene su contrato en Betis -donde es figura y el dueño de la cinta- hasta junio de 2026, la hipótesis del operativo regreso es la cláusula de rescisión, que pasó de 50 millones a cuatro millones de euros. La reunión con Ponzio sirvió para un primer acercamiento rumbo a la mitad de año, luego de su probable participación en la Copa América en junio. Según se supo, la idea del defensor junto a su familia sería la de regresar a la Argentina; incluso, en la reunión con Ponzio, el presidente Jorge Brito se mostró mediante una videollamada y le habría expresado una frase de este estilo: “Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite”.

A partir de agosto de 2021, Pezzella disfruta de su segunda etapa en Betis, en donde es muy querido y consiguió la Copa del Rey en 2022. El campeón del mundo se consolidó como un emblema del equipo; disputó 177 partidos y marcó 6 goles en sus dos etapas.

“River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá suceda...”, contó.