El Torneo Clausura tiene muchos partidos pendientes de las tres primeras jornadas. Los cruces que deben ser reprogramados son Isca Yacú vs. Urquiza, Inca Huasi vs. Hispano, Hispano vs. Lanteri e Inca Huasi vs. Jáchal.

Posiciones: UVT y Estrella 5; Urquiza y Ausonia 4; Lanteri, UNSJ, Jáchal 3; Hispano, Inca Huasi e Isca Yacú 2.