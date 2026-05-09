Exitosa concurrencia de mujeres a la segunda Noche de las Mamografías

Ella, junto a otras cientos de mujeres, se acercaron de manera programada con turno previo para practicarse la mamografía de manera gratuita y de esta manera detectar posibles anomalías, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de cura.

Este tipo de acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan y el Ministerio de Salud procuran cuidar la salud de las mujeres facilitando el acceso a diversos estudios que por diversos motivos las mujeres no pueden efectuarse.

Es dable destacar el compromiso de los equipos, profesionales y personal asignado en estas jornadas que redoblan esfuerzos para brindar una atención de calidad.

En la provincia se realizaron 5497 mamografías durante el año 2024 y 6871 estudios mamográficos en el año 2025.

En lo que va de 2026, ya son 1172 las mamografías que se practicaron en los diferentes centros de salud.

Asimismo, el Ministerio tiene previsto un nuevo evento de las noches de las mamografías con fechas en julio, septiembre y noviembre.

Trabajar en la prevención del cáncer de mama es fundamental porque salva vidas, ya que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Detectar esta enfermedad en sus etapas iniciales ofrece posibilidades de curación cercanas al 95% -100%.

Los centros de salud que realizaron mamografías fueron:

• Hospital Dr. Guillermo Rawson, Capital

• Hospital Dr. César Aguilar, Caucete

• Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Rivadavia

• Hospital General Dra. Julieta Lanteri, Rivadavia

• Hospital San Roque, Jáchal

• Hospital 25 de mayo, 25 de mayo

• Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito

• Hospital Tomás Perón, Rodeo

• Unidades Sanitarias Móviles, 9 de julio, CAPS Arturo Cabral de la Colina