La emocionante despedida a Scola: se paró el partido para homenajearlo

https://twitter.com/6toHombreLATAM/status/1422552818829991939 Se paró el partido para despedir a Luis Scola y fue ovacionado por toda Australia. Piel de gallina, respeto eterno.pic.twitter.com/oIypLB42hu — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) August 3, 2021

Tras el encuentro Luis Scola se refirió a su retiro, "me voy en paz" y sobre el momento vivido en la cancha dijo: "Me agarró con la guardia baja. Uno espera el reconocimiento de tus compañeros, pero levanté la cabeza y vi a los rivales, a la gente, periodistas, fue un regalo que me llevo para siempre, el respeto de tus pares es el premio final de tu carrera, hoy sentí eso. No suelo emocionarme, pero me pegó ver a todo eso".

En redes sociales varios jugadores de la generación dorada se refirieron a la despedida. En Twitter, Manu Ginobilli escribió: "Cuánta emoción".