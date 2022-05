La duda de Battaglia en Boca para visitar a Always Ready

El Xeneize visita el miércoles a Always Ready en la altura de La Paz y para eso el plantel de Sebastián Battaglia comenzó en el predio de Ezeiza la preparación para jugar en el Hernando Siles, a donde llegará con solo dos prácticas. Entre lesionados y suspendidos, no parecieran haber muchas dudas en el once de Boca para su próximo compromiso copero y la mayor incógnita está en la mitad de la cancha.