La Champions League definió sus primeros cruces eliminatorios

Este cruce tiene un condimento extra, ya que el Benfica es dirigido por el portugués José Mourinho, quien fue director técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013.

A su vez, el último campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain de Francia, tendrá un interesante cruce con el Mónaco, mientras que el Atlético Madrid, que es dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone y que cuenta con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, se las verá con el Brujas de Bélgica.

Otro de los candidatos a llegar lejos en esta Champions League es el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez. Su oponente será el Bodo Glimt de Noruega.

Los partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el 17/18 y 24/25 de febrero.

En octavos de final esperan Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal, que fueron los equipos que terminaron entre los ocho primeros.

Cruces de playoffs de la Champions League