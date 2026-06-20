El motivo que detonó la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro

“¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”, expresó la ex participante de Gran Hermano en el mensaje que compartió con sus seguidores. Poco después, él replicó el mismo contenido y sumó un pedido para que la situación fuera tomada con respeto y buenas intenciones.

A simple vista, el comunicado transmitía una separación tranquila, sin escándalos ni enfrentamientos. Sin embargo, una versión difundida posteriormente reveló que la historia sería bastante diferente de la imagen de armonía que ambos intentaron mostrar públicamente.

Quien aportó información sobre el trasfondo de la ruptura fue el periodista de espectáculos Fede Flowers, que utilizó su cuenta de X para contar detalles de lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja.

“Esta es la separación de la que les hablé hoy a la mañana. Daniela en sus charlas con amigas y entorno laboral les dijo ‘Nico es desprolijo’ y fue de ella la decisión de terminar”, aseguró el comunicador.

De acuerdo con esta versión, la determinación de poner punto final al vínculo habría partido exclusivamente de Daniela Celis, descartando así la posibilidad de una decisión consensuada entre ambos. Las declaraciones que la influencer habría realizado en conversaciones privadas con personas de confianza apuntan directamente a ciertas actitudes de Nick Sícaro, a quien definió como “desprolijo”.

Cómo nació la historia de amor de Daniela Celis con Nick Sicaro y cuánto duró

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro fue tan intensa como breve. Los ex participantes de Gran Hermano comenzaron su historia de amor este año en el streaming de Telefe, donde coincidieron laboralmente y, con el correr de los días, la buena onda inicial se transformó en un vínculo sentimental.

Según contó la propia Daniela en distintas oportunidades, el primer acercamiento se dio durante una ronda de prensa de ex participantes del reality, cuando la producción decidió sentar a Nick a su lado. A partir de ese momento surgió una conexión especial que rápidamente continuó fuera de cámara.

Tiempo después, fue él quien tomó la iniciativa y le escribió por privado para invitarla a salir. El mensaje que recibió la influencer fue claro y directo: "Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos".

Desde el 17 de abril pasado comenzaron entonces a hablar todos los días y la relación avanzó a paso firme. En ese proceso no faltaron los gestos románticos, entre ellos mariachis y flores, que terminaron de conquistar a Daniela.

Con el romance ya afianzado, decidieron blanquear públicamente el noviazgo a mediados de abril. Sin embargo, la felicidad duró menos de lo esperado. Apenas unas semanas después de oficializar la relación, la pareja sorprendió al anunciar su separación este 18 de junio de 2026.

La noticia fue comunicada a través de historias de Instagram con textos prácticamente idénticos, donde dejaron en claro que ya no estaban juntos sentimentalmente, aunque continuarían manteniendo una amistad.