Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E.
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Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y clasificó a 16avos
Con doblete de Undav, Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.