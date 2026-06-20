Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil y clasificó a 16avos

Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E.