Mateo Kalejman continúa reclamando por su medalla de oro conseguida en la prueba contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior. El sanjuanino usó las redes sociales para contar como atraviesa este momento de incertidumbre mientras aguarda la revisión del fallo.
Kalejman habló en las redes tras el polémico fallo en contra
El sanjuanino Mateo Kalejman fue descalificado tras quedarse con la contrarreloj individual de ciclismo en los Panamericanos Junior. El mensaje en las redes.