"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Mateo Kalejman

Kalejman habló en las redes tras el polémico fallo en contra

El sanjuanino Mateo Kalejman fue descalificado tras quedarse con la contrarreloj individual de ciclismo en los Panamericanos Junior. El mensaje en las redes.

Mateo Kalejman continúa reclamando por su medalla de oro conseguida en la prueba contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior. El sanjuanino usó las redes sociales para contar como atraviesa este momento de incertidumbre mientras aguarda la revisión del fallo.

La Unión Ciclista de la República Argentina denunció lo ocurrido y rechazó la decisión. Ahora intenta poder revertir fallo para que Kalejman pueda quedarse con el título que consiguió en competencia. Esa victoria le daría el pase a los Juegos Panamericanos de Lima.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar