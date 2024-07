“Siempre dije que Dios proveerá, mientras trabajaba intensamente, sobre todo en el último mes. Por eso es que estoy tan contento, porque este es el fruto que recogemos por el trabajo realizado. Me imagino como estará mi familia, mis vecinos, mis amigos por este récord personal y por esta actuación. No quiero olvidarme de mi viejo, mi entrenador, que siempre me acompaña y que es parte importante de esta actuación”, dijo Julián después de su participación.

Sobre lo que vendrá mañana agregó que “en la final la situación es diferente. Primero serán dos series de 5 tiros y luego los mano a mano. El juez te va avisando cuánto te falta a vos y cuánto para alcanzar al rival. Además, miras los televisores y sabes cómo vas, cómo van los otros. Eso tensiona, pero hay que superarlo. Lo fundamental es que yo me siento seguro con este nuevo rifle con el que compito. Me siento como con una Ferrari”.