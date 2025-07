Jannik Sinner se convirtió en el campeón de Wimbledon

La segunda manga comenzó con un golpe al mentón de Sinner. En el primer game, se quedó con el servicio de Alcaraz y quedó arriba en el marcador para no bajarse más de ese lugar. El italiano no concedió chances de quiebre durante todo el set y mostró una soltura que sorprendió al español, que le permitió igualar el match con otro 6-4.

La paridad imperó a lo largo del tercer parcial hasta el décimo juego. Tras nueve games en los que se impusieron ambos tenistas desde la línea de saque, Sinner aprovechó la oportunidad de quiebre que le brindó Alcaraz para quedar 5-4 arriba en el marcador. En su turno, el líder del ranking no dejó pasar el momento y volvió a imponerse con un 6-4 que lo aproximó a su primera coronación en el más tradicional de los torneos de tenis.

Charly llegó a la silla para el descanso previo al cuarto set y miró a su banco, liderado por su coach Juan Carlos Ferrero, y analizó: “Desde el fondo de la pista, está siendo mucho mejor que yo”. El español tenía claro que el dominio de su contrincante era notorio y saltó a disputar la posible manga definitiva con la certeza de qué puntos debe atacar para lograr su triple corona en Wimbledon.

El Zorro -como se lo conoce a Sinner- se sintió en el pasto inglés como en su hábitat natural y no le dio chances a un español que desde el primer set no logró más tener el dominio del partido. Con su revés paralelo y su precisión desde el fondo, Sinner dominó y en el tercer game del cuarto parcial encontró el quiebre que terminaría por darle la ventaja definitiva. Desde ese momento, Alcaraz no logró revertir la tendencia y el italiano volvió a imponerse por 6-4 para ser el campeón vigente de tres Grand Slams: US Open -que defenderá a partir del 24 de agosto-, Abierto de Australia y, ahora, Wimbledon.

Este fue el segundo enfrentamiento en una final de Grand Slam entre ambos, reeditando la batalla épica que protagonizaron hace apenas unas semanas en la arcilla de Roland Garros. Son los herederos, los jugadores destinados a dominar el circuito durante la próxima década, y su rivalidad, una mezcla de potencia, talento y respeto mutuo, ya se convirtió en el nuevo gran clásico del deporte blanco. La final de Wimbledon 2025 no fue solo un partido; fue la confirmación de una nueva era.