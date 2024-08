Independiente y San Lorenzo, con gusto a poco en Avellaneda

Un desarrollo con más roces y condimentos que fútbol tuvo lugar en Avellaneda, donde ambos equipos se pasaron el primer tiempo sin generar chances claras, pero como centro de un espectáculo vertiginoso. Por empezar, el público del Rojo no se olvidó de protestar por la inhibición que mantiene al equipo sin refuerzos y por los flojos resultados, mientras que el nerviosismo se contagió al campo de juego después de que Alex Luna le asestara un tremendo planchazo a la rodilla a Malcom Braida para ganarse la roja de Hernán Mastrángelo a los 16 minutos tras la revisión del VAR. No obstante, hasta el descanso los de Leandro Romagnoli no hicieron pesar la superioridad numérica y naufragaron en sus propias limitaciones.

En el complemento volvió la intensidad en el medio sin impacto en ataque hasta que pasando el primer cuarto de hora fue con todo el Ciclón a buscar la ventaja, pero se topó con Rodrigo Rey. En el mismo minuto, tapó un disparo de Alexis Cuello y tras el córner ahogó abajo un desvío en contra y luego un disparo desde afuera de Eric Remedi.