Independiente: Tevez y Pozzo sufrieron accidentes

Pozzo, por su parte, sufrió un accidente en su auto por la zona de Quilmes, justo cuando se dirigía a jugar frente a Arsenal por la Reserva. Pero la buena noticia es que está fuera de peligro y que, además, jugará el partido a las 11:00 igual, incluso el Rojo lo presentó en el once inicial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIndependiente%2Fstatus%2F1714637036454310356%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1714637036454310356%7Ctwgr%5E35feb0af4f58d786ce58d08b8735183726abd40a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Findependiente%2Findependiente-carlos-tevez-tomas-pozzo-accidente-choque-auto_0_JOxsFMQyZf.html&partner=&hide_thread=false Así forma la #Reserva de #Independiente que visita a Arsenal por la undécima fecha de la Zona A, desde las 11 hs.



Miralo en vivo https://t.co/9mrto087co#CopaProyección #TodoRojo pic.twitter.com/v4nD1AxmU8 — C. A. Independiente (@Independiente) October 18, 2023

Independiente y un duelo clave

Hay que decir, en principio, que el plantel no concentró para el encuentro ante Barracas Central, una modalidad que Tevez ya había implementado en algunos partidos. Y no porque no sea un duelo clave, de hecho, es todo lo contrario. Es que, si Independiente (hoy segundo en la zona A de la Copa de la Liga con 15 puntos) se lleva los tres puntos, le arrebatará el liderazgo del grupo a River, puntero con 16 unidades.

Posibles formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Joaquín Laso, Damián Pérez; Iván Marcone, Lucas González, Federico Mancuello; Braian Martínez, Alexis Canelo, Matías Giménez. DT: Carlos Tevez.

Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insúa; Siro Rosane, Carlos Arce, Facundo Mater, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.