Cada vez falta menos para la Copa del Mundo y la FIFA va ajustando los últimos detalles. Por eso, este jueves dio a conocer a las ternas arbitrales que impartirán justicia en el Mundial. Y lo cierto es que se dio un hecho histórico ya que, por primera vez, tres árbitros argentinos fueron citados para la cita mundialista.
Histórico: tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial
Por primera vez en la historia, tres jueces de nuestro país fueron designados para impartir justicia en la Copa del Mundo. Las ternas completas.