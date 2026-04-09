Histórico: tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Se trata de Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera, que en las últimas horas recibieron la comunicación de FIFA y tendrán acción durante el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de ellos, también viajarán los jueces de línea Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yeso y Cristian Navarro, mientras que el único juez de VAR convocado es Hernán Mastrángelo, conformando así una delegación de ocho árbitros. Pero hay más porque, con esto, Argentina y Brasil son los únicos países que aportarán tres ternas al Mundial.