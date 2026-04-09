"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Mundial

Histórico: tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Por primera vez en la historia, tres jueces de nuestro país fueron designados para impartir justicia en la Copa del Mundo. Las ternas completas.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo y la FIFA va ajustando los últimos detalles. Por eso, este jueves dio a conocer a las ternas arbitrales que impartirán justicia en el Mundial. Y lo cierto es que se dio un hecho histórico ya que, por primera vez, tres árbitros argentinos fueron citados para la cita mundialista.

Se trata de Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera, que en las últimas horas recibieron la comunicación de FIFA y tendrán acción durante el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de ellos, también viajarán los jueces de línea Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yeso y Cristian Navarro, mientras que el único juez de VAR convocado es Hernán Mastrángelo, conformando así una delegación de ocho árbitros. Pero hay más porque, con esto, Argentina y Brasil son los únicos países que aportarán tres ternas al Mundial.

Te puede interesar...

Cabe destacar que ninguno de los jueces que irán al Mundial se encuentran implicados en las denuncias por presunta manipulación de partidos. Eso sí, Mastrángelo fue noticia por protagonizar fallos dudosos a favor de Barracas.

En la fecha 2 del Torneo Apertura, el juez cobró una supuesta mano de Lucas Sosa, pero lo cierto es que se encontraba disputando una pelota con Fernando Bruera. Si bien tocó la pelota con la mano, se da por un movimiento que no da certeza de haberse tratado de algo deliberado porque el punto de toque anterior había sido a centímetros.

Temas

Te puede interesar