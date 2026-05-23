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Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

Flamengo, que fue campeón de la Libertadores 2025, es el único sudamericano que tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo de 2029.

La Copa Libertadores 2026 avanza. La fase de grupos está a un paso de terminar. Mientras, varios equipos también miran de reojo el ranking para la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

La última edición -que se disputó en 2025 en Estados Unidos y que tuvo como campeón al Chelsea- dejó la vara alta y la FIFA ya piensa en la próxima, que se disputará en 2029, aún con sede a confirmar.

Si la Federación decide mantener el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis cupos: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol.

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Hasta el momento, Flamengo es el único sudamericano clasificado por ser el campeón del certamen continental en 2025. La pelea por los cinco lugares restantes no para de crecer y el ranking tiene dueños provisionales.

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por cada triunfo, uno por empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda. Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo.

Otra regla del sistema de clasificación es que ningún país puede contar con más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. En ese sentido, si Brasil consagra otro campeón entre 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por la vía del ranking, independientemente del lugar que ocupe en la tabla.

Los equipos argentinos que están en carrera son Estudiantes (cuarto con 37 puntos), Racing (quinto con 35, no disputa la Libertadores de este año y no suma unidades), Vélez (10º con 24, tampoco juega la Copa), River (12º con 23, en la misma situación que la Academia), Rosario Central (15º con 19), Independiente Rivadavia (16º con las mismas unidades), Central Córdoba de Santiago del Estero (26º con 14, no juega la Copa), Platense (32º con 10), Boca (34º con 10), Lanús (37º con 9) y Talleres (46º con 7).

Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

  • Flamengo (clasificado) — 64 puntos
  • Palmeiras — 57 puntos
  • Liga de Quito — 50 puntos
  • Estudiantes de LP — 37 puntos
  • Racing — 35 puntos
  • Cerro Porteño — 30 puntos
  • Independiente del Valle — 27 puntos
  • Peñarol — 26 puntos
  • São Paulo — 25 puntos
  • Vélez — 24 puntos
  • Universitario — 23 puntos
  • River Plate — 23 puntos
  • Botafogo — 21 puntos
  • Libertad — 20 puntos
  • Rosario Central — 19 puntos
  • Independiente Rivadavia — 19 puntos
  • Mirassol — 18 puntos
  • Nacional — 18 puntos
  • Corinthians — 17 puntos
  • Bolívar — 17 puntos
  • Internacional — 17 puntos
  • Atlético Nacional — 17 puntos
  • Coquimbo — 16 puntos
  • Sporting Cristal 16 puntos
  • Fortaleza — 15 puntos
  • Central Córdoba — 14 puntos
  • Universidad Católica — 13 puntos
  • Barcelona — 13 puntos
  • Cruzeiro — 11 puntos
  • Platense — 10 puntos
  • Universidad Católica — 10 puntos
  • Olimpia — 11 puntos
  • Platense — 10 puntos
  • Deportes Tolima — 10 puntos
  • Boca Juniors — 10 puntos
  • Independiente Medellín — 10 puntos
  • Bahía — 10 puntos
  • Lanús — 9 puntos
  • Universidad Central Venezuela — 9 puntos
  • San Antonio Bulo Bulo — 9 puntos
  • Atlético Bucaramanga — 9 puntos
  • Fluminense — 8 puntos
  • Colo Colo — 8 puntos
  • Alianza Lima — 8 puntos
  • Junior — 7 puntos
  • Talleres — 7 puntos
  • Always Ready — 6 puntos
  • La Guaira — 6 puntos
  • Cusco — 4 puntos
  • Carabobo 4 puntos
  • Deportivo Táchira — 3 puntos

FUENTE: TyC Sports

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