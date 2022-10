Hinchas de Gimnasia reclamaron por la muerte del simpatizante

"No podemos permitir, en democracia, ser violentados por quienes deben protegernos. No es fácil para ninguno de nosotros volver a vivir lo del jueves", expresó Marita, "simpatizante de fútbol" como se definió ante la consulta de Télam y que participó de la marcha junto con sus nietos Joaquín y Emi.

"Nos juntamos los hinchas del fútbol, no solamente de Gimnasia, para señalar que esto no fueron incidentes; fue represión", se sumó Ezequiel, socio "tripero".

De la movilización, que comenzó a las 14, también participaron familiares de "Lolo": uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando un hermano de Regueiro se acercó a un joven con la camiseta de Estudiantes para agradecerle el apoyo.

La familia y los amigos del hincha fallecido pidieron a través de un comunicado "una investigación rápida y transparente sobre el accionar de la policía bonaerense" y que se identifiquen "las responsabilidades políticas, institucionales y penales que provocaron" la muerte de "Lolo".

“A mi hermano lo mató la represión policial”, reiteró este martes en la vigilia Oscar, el hermano de César “Lolo” Regueiro, e insistió: "Hablaron de mi hermano sin saber quién era. No estaba enfermo del corazón y en su momento dejó de jugar al fútbol (en el club San Carlos) por una lesión en la rodilla".

"Agradezco a los que son hinchas de Gimnasia y a los que no, que nos acompañan desinteresadamente", valoró rodeado de familiares y amigos, para pedir que "no haya otro Lolo" y que "los responsables no tiren la pelota afuera".

"A mi hermano y a las más de 20 mil personas que estaban en la cancha las agredió la Policía" dijo Oscar Regueiro, al asegurar que no fue un tema de inseguridad y sostuvo que su hermano "fue a ver un partido de fútbol, con su familia como lo hizo toda la vida y como fue toda la gente a la cancha".

“Justicia por el Lolo”, se leía en las pancartas mientras los hinchas gritaban "se siente, se siente, Lolo está presente", entre banderas y camisetas de diversos clubes, para luego cerrar con un minuto de silencio.

En los alrededores de la cancha del Bosque, a la que este miércoles solamente pudieron acceder los socios, fueron miles los hinchas que vistieron una camiseta negra con la inscripción "No fueron incidentes, fue represión. Fuerza pueblo tripero".

Todos, además, coincidieron en destacar que fue una tarde "cargada de emociones" y también de resistencia: "No nos van a prohibir el fútbol", gritó Mauro antes de entrar a la tribuna acompañado de sus tres "amigos de siempre".