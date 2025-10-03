"
TC2000: se confirmaron los horarios para el regreso a El Zonda

La categoría de automovilismo regresará al mítico Autódromo Eduardo Copello de San Juan, enclavado en la Quebrada Rugiente, el próximo 11 y 12 de octubre, para disputar su novena fecha tras seis años de ausencia.

San Juan se prepara para un fin de semana de velocidad y adrenalina: el TC2000 regresa al Autódromo Eduardo Copello, “El Zonda”, por primera vez desde 2019. La cita promete emociones fuertes para los fanáticos del automovilismo y se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de octubre.

image

Cronograma completo

  • Viernes 10/10: Shakedown de 18:00 a 18:15.

  • Sábado 11/10: Entrenamiento 1 de 9:10 a 10:15, Entrenamiento 2 de 12:45 a 13:50 y Clasificación a las 16:10.

  • Domingo 12/10: Prueba de Tanques Llenos de 9:30 a 9:40 y Carrera Principal a las 12:35, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

La clasificación del sábado volverá a disputarse con el formato de dos vueltas lanzadas, mientras que la carrera del domingo cerrará el espectáculo con la máxima emoción sobre el asfalto sanjuanino.

image

Último antecedente en El Zonda

La última visita del TC2000 al Eduardo Copello fue el 15 de septiembre de 2019. En aquella oportunidad, Agustín Canapino dominó la clasificación con su Cruze, y la carrera final quedó en manos de Matías Milla, al mando del Renault Fluence oficial. Completaron el podio Matías Rossi y Matías Muñoz Marchesi.

En esta ocasión, el TC2000 volverá a compartir pista con el Zonal Cuyano, asegurando un espectáculo cargado de velocidad, estrategia y pasión por el automovilismo en San Juan.

