San Juan se prepara para un fin de semana de velocidad y adrenalina: el TC2000 regresa al Autódromo Eduardo Copello, “El Zonda”, por primera vez desde 2019. La cita promete emociones fuertes para los fanáticos del automovilismo y se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de octubre.
TC2000: se confirmaron los horarios para el regreso a El Zonda
La categoría de automovilismo regresará al mítico Autódromo Eduardo Copello de San Juan, enclavado en la Quebrada Rugiente, el próximo 11 y 12 de octubre, para disputar su novena fecha tras seis años de ausencia.