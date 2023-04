Garnacho le dijo al DT de Manchester United que quiere jugar el Sub 20

Falta menos de un mes para el comienzo del Mundial Sub 20 que se disputará en el país y, por el momento, la Selección Argentina no tiene confirmada la lista final que presentará Javier Mascherano. ¿El motivo? Restan definirse las situaciones de algunos de los jugadores que militan en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que no existe obligación de ceder a los futbolistas para este torneo. Ante ese panorama, está Alejandro Garnacho, la joven estrella del Manchester United.