Gallardo se refirió a su futuro y habló de refuerzos

"Si siento que hay algo que se rompe o veo que no sentimos lo mismo, siempre soy muy cuidadoso con las formas. Por eso me tomo este tiempo. No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que seguimos evaluando todo dentro de los procesos normales. No voy a tomar una decisión. Yo no presiono a nadie. Solo quiero que me digan dónde estamos, hacia dónde vamos y se tenemos todos el mismo deseo. En eso estamos trabajando. No es fácil. Evaluamos posibilidades en momentos u mercados que no son fáciles y con una economía que no es entusiasta. Dentro de eso tratamos de sostener lo que tenemos, que es valioso, y lo que evaluar posibilidades por lo que no estamos en condiciones de sostener. Vemos cómo nos vamos armando nuevamente para mantener una vara en la competencia. No hablo de logros. Necesitamos el entusiasmo para seguir", sentenció el DT millonario, y completó: "Buscamos que el trabajo nos de chances de conformar buenos equipos. Se hizo mucho esfuerzo para sostenernos y marcar una etapa importante. Debemos estar activos y no hacer la plancha. No conformarnos. Tenemos que seguir siendo compatibles dentro de las posibilidades que tenemos y ser honestos para saber si podemos seguir adelante. Siempre hemos sido compatibles, pero necesitaba saber si podíamos tener el mismo trabajo".

Con sus palabras, Gallardo expuso todo lo que planteó en el regreso a la actividad a mediados de enero después de la semana de descanso: en las reuniones con el presidente Rodolfo D'Onofrio y el manager Enzo Francescoli pidió sostener la mayor parte de las piezas del plantel, vender lo justo y necesario y salir al mercado para reforzar un equipo que necesitaba un shock de competencia interna para potenciar el rendimiento individual y colectivo. Así, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el club y un mercado de pases cerrado y escueto, el técnico confirmó en la conferencia los cuatro apellidos que River tiene en carpeta para cerrar como refuerzos: Agustín Palavecino, David Martínez, Jonatan Maidana y Sebastián Driussi. Además, evitó dar a conocer si llamó a Marcos Rojo para sumarlo al plantel.

"Yo no voy a desmentir todas las cosas que se dicen. Voy a hablar de los que me interesan y desde hace un mes tratamos de hacer una ingeniería económica y de comunicación en tiempos difíciles. Necesitamos ser muy puntuales. No se trata de traer por traer o dejar ir por dejar ir. Pero el equipo necesita inyectarse de movimiento y competencia, como lo hemos hecho anteriormente. No es fácil, por eso buscamos alternativas. No tenemos la chance de salir a buscar al mejor del mercado y sin dinero no podemos salir, por eso necesitamos vender. Buscamos jugadores funcionales en condiciones económicas normales. Hay nombres sobre la mesa y están siendo evaluados para que lleguen en los próximos días. Palavecino ya está a punto de arribar, está todo acordado y hablé con él. Lo conocimos en 2018 frente a Platense y vimos un buen proyecto de jugador", reconoció Gallardo en primer lugar.

Luego, también habló de los dos defensores centrales que podrían reforzar a la línea de fondo. "Maidana es un jugador que aprecio, valoro y reconozco como un símbolo. Tiene su ficha, ha tenido otras ofertas y se ha comunicado conmigo. Yo le dije que es uno de los jugadores a los que no puedo decirle que no. No soy el dueño del club, pero gestiono la parte deportiva y a mí me dio muchísimo. Sé lo que es y, si viene, lo hace para competir y hacer competir a los demás. Yo no aseguro la titularidad y él lo sabe. Quiere terminar su carrera con nosotros y voy a hacer que eso suceda para que pueda sumarse. Los hinchas de River estarán muy contentos por tener un símbolo que está para competir. Si juega o no, dependerá de él. Se ganará los minutos en cancha como se los ha ganado siempre", explicó el DT sobre el referente de 35 años que llegaría en condición de libre tras dos años en Toluca.

Después, seguimos viendo opciones en un mercado muy difícil que se hace cuesta arriba, con tiempos y economías que no acompañan. Hay situaciones para resolver y a veces estamos en un círculo donde damos vueltas y no avanzamos. Pero creo que estamos alineados para que en estas semanas podamos ir resolviendo. Y por David Martínez estamos viendo si los podemos volver a tener con nosotros. Hablé y tiene intenciones de venir. Hay un acuerdo entre los clubes y se resolverá en estos días. Tuvo que irse del club porque no tenía lugar y se fue sumando minutos, como hacemos con muchos jóvenes para que evolucionen y hagan camino, Aquellos que vemos con posibilidad de repatriar, lo hacemos. Martínez es uno de ellos", comentó el Muñeco.

Por último, y sin ser consultado acerca del tema, el entrenador millonario reveló que hace más de un mes mantiene charlas con Sebastián Driussi. El delantero de 25 años tiene un fuerte deseo de retornar al club, su vínculo con Zenit se sostiene hasta junio de 2022 y en River se baraja la posibilidad de sumarlo a préstamo. La situación no es fácil y se deben resolver diversas cuestiones contractuales y económicas, pero la apuesta está.

"Hablo con Driussi desde hace un mes. Nos encantaría tenerlo en el club. Él está haciendo esfuerzo para que suceda, dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación. Y si eso se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar, pero no tengo problemas en mencionarlo. Ya está establecido así. No voy a esconder que hablo casi todos los días desde hace un mes", sentenció Gallardo, y al final mencionó el nombre de Alex Vigo, lateral derecho de Colón. "Es un jugador que nos interesa. Tomamos contacto con Colón. Él está muy interesado en venir a jugar con nosotros. Cuando tenés un deseo así, sería un pecado no poder desarrollar un canal de conversación viable. Estamos en el inicio de las charlas. Dependerá de los dos clubes para saber si le podemos dar forma".

Otras frases de Gallardo

La posible partida de Nacho Fernández a Atlético Mineiro

"Tiene una propuesta de Brasil que está siendo evaluada. Él tiene deseos de salir, ya ha tenido antes la chance y para nosotros ha sido un jugador fundamental. Si la oferta hace que los clubes se pongan de acuerdo, será uno de los jugadores que nos dejará si termina siendo el ofrecimiento concreto. No tengo más detalles. Ahora está haciendo reposo médico y no pudo entrenar, recién va a volver en una semana por lo menos. Y veremos cómo se desarrolla lo que dije. El día a día va a determinar si Nacho va a seguir con nosotros en los próximos días".

La decisión de Gonzalo Montiel de renovar hasta diciembre de 2022

"Le doy mucho mérito y valor a la decisión de Montiel. No suele ser fácil y más cuando hay un entorno que en general tiene cierta tendencia a buscar le beneficio del futbolista y está bien que así sea. Hace más de un año que estábamos con Gonzalo para evaluar su situación sin llegar a estas instancias. Había pasado mucho tiempo desde que se iniciaron las gestiones. Habla muy bien de él. Es una persona de unos valores tremendos. Podría tomar otra postura y no lo hizo. Es del club y quiere al club. Por fuera de los nombres está la institución y él tomó una postura muy leal. Me pone muy contento. Y también entiendo que Gonzalo va a tener mercado próximamente. No para de crecer. Su evolución no llegó a su techo. Este es un mercado muy cerrado por la ventana pequeña en Europa y porque los clubes pasan situaciones parecidas".

La final de la Copa Libertadores y la oportunidad que perdió River

"Cualquier cosa que pueda decir de la final es motivo de opinión. Llegan los que hicieron méritos. Y en la final no ganás casi nunca por merecimientos. Tenés que ser mejor futbolísticamente y en el marcador. Nosotros con Palmeiras pagamos una factura muy alta en el partido de ida. Hicimos mucho mérito en el segundo partido y no nos alcanzó. Desde lo futbolístico no tengo otra que reconocer a mi equipo por la forma y la valentía en un partido en el que teníamos pocas chances. Demostraron que tienen ese fuego sagrado. Y, por otro lado, para mí no siempre el campeón es el mejor. Hace méritos pero no siempre es el que mejor juega".

Su mensaje tras el suicidio del Morro García, su excompañero

"Compartí con el Morro, fui compañero de él cuando tenía 20 años, lleno de buena energía. No tuve la posibilidad de generar un vínculo con él después de mi experiencia. Teníamos buena relación a partir de lo que generamos y tenía muy buenos recuerdos. No puedo salir del shock que me generó la noticia. La tristeza y el dolor. Es muy fuerte. Todos ahora podemos hablar sobre lo que es la depresión, la enfermedad que está en todos lados. Pero cuando pasan cosas así, el estado de alerta que se nos genera en la cabeza es muy grande. Simplemente aprovecho la oportunidad para darle mi pésame a la familia y sus seres queridos. Y que descanse en paz".