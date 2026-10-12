La Selección argentina Senior cayó por 2 a 1 ante Francia en su debut en el Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en Paraguay. Facundo Navarro habló con Canal 8, que realiza la cobertura especial desde el país vecino, y analizó los errores que le costaron el partido al equipo nacional.
Facundo Navarro: "Cometimos dos errores que nos costaron el partido"
“Tuvimos algunos errores defensivos que nos costaron el partido. Sabíamos que el partido iba a ser así de defensivo", declaró el jugador.