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Facundo Navarro: "Cometimos dos errores que nos costaron el partido"

“Tuvimos algunos errores defensivos que nos costaron el partido. Sabíamos que el partido iba a ser así de defensivo", declaró el jugador.

La Selección argentina Senior cayó por 2 a 1 ante Francia en su debut en el Mundial de hockey sobre patines, que se disputa en Paraguay. Facundo Navarro habló con Canal 8, que realiza la cobertura especial desde el país vecino, y analizó los errores que le costaron el partido al equipo nacional.

El seleccionado argentino no pudo comenzar con una victoria su participación en los World Skate Games 2026. En un encuentro parejo, Francia aprovechó sus oportunidades y se quedó con el triunfo por 2 a 1. El gol argentino fue convertido por Facundo Navarro.

Tras el partido, el jugador habló con Canal 8 y reconoció que algunas fallas defensivas fueron determinantes en el resultado. “Tuvimos algunos errores defensivos que nos costaron el partido. Sabíamos que iba a ser así”, explicó.

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Navarro señaló que el equipo conocía la manera de jugar del conjunto francés, que suele replegarse cuando consigue una ventaja. “Sabíamos que, con la mínima diferencia a favor, ellos se cierran, y así fue”, sostuvo.

En ese sentido, el jugador consideró que Argentina tuvo un buen planteo, pero no logró evitar las situaciones que terminaron definiendo el encuentro. “No tuvimos muchos errores, pero sí hubo dos que nos provocaron la derrota. Francia es un gran equipo”, expresó.

Pese al traspié en el debut, Navarro remarcó que el equipo deberá dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene. “De aquí en adelante hay que poner todo”, afirmó.

Argentina buscará recuperarse en su próximo compromiso frente a Angola, este martes 13 de octubre, desde las 20, en el Pabellón Arena de Paraguay.

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