Facundo Navarro: "Cometimos dos errores que nos costaron el partido"

Navarro señaló que el equipo conocía la manera de jugar del conjunto francés, que suele replegarse cuando consigue una ventaja. “Sabíamos que, con la mínima diferencia a favor, ellos se cierran, y así fue”, sostuvo.

En ese sentido, el jugador consideró que Argentina tuvo un buen planteo, pero no logró evitar las situaciones que terminaron definiendo el encuentro. “No tuvimos muchos errores, pero sí hubo dos que nos provocaron la derrota. Francia es un gran equipo”, expresó.

Pese al traspié en el debut, Navarro remarcó que el equipo deberá dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene. “De aquí en adelante hay que poner todo”, afirmó.

Argentina buscará recuperarse en su próximo compromiso frente a Angola, este martes 13 de octubre, desde las 20, en el Pabellón Arena de Paraguay.