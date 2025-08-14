Franco Mastantuono fue presentado este jueves 14 de agosto como nuevo refuerzo del Real Madrid, en una jornada doblemente especial: el día de su 18° cumpleaños. El mediocampista argentino firmó su contrato junto al presidente Florentino Pérez, que lo vincula al club blanco hasta 2031. La ceremonia oficial se realizó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde atendió a la prensa y compartió sus primeras sensaciones como jugador merengue.
Franco Mastantuono fue presentado oficialmente en el Real Madrid
"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad y hoy comienza", dijo, con voz firme y dejó claro el compromiso que asume con el Real Madrid.