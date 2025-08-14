"
Franco Mastantuono fue presentado oficialmente en el Real Madrid

"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad y hoy comienza", dijo, con voz firme y dejó claro el compromiso que asume con el Real Madrid.

Franco Mastantuono fue presentado este jueves 14 de agosto como nuevo refuerzo del Real Madrid, en una jornada doblemente especial: el día de su 18° cumpleaños. El mediocampista argentino firmó su contrato junto al presidente Florentino Pérez, que lo vincula al club blanco hasta 2031. La ceremonia oficial se realizó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde atendió a la prensa y compartió sus primeras sensaciones como jugador merengue.

La parte más emotiva de la jornada llegó con sus palabras ante los presentes. Rodeado por sus padres, hermanos, primos, abuelos, amigos y miembros del club, el mediocampista habló con sinceridad sobre lo que significaba para él este paso.

"Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. Me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar. A mi grupo de amigos y de trabajo, que están ahí siempre, les agradezco mucho porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. A mi familia, a mis primos, abuelos, los quiero mucho. Gracias por tomarse el tiempo y el viaje para estar acá. Sé que están muy felices como lo estoy yo", comenzó diciendo.

El joven no se olvidó de quienes lo apoyaron desde la distancia: "La gente que quedó en Argentina es muy importante para mí, me ha enseñado y marcado mucho el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo".

"Quería agradecer a José Ángel, al presidente, a Xavi y a todo su equipo por confiar en mí, por darme la bienvenida que recibí. A toda la gente del club, a todos los empleados que trabajan acá, les agradezco: me hicieron sentir muy cómodo. Sepan que van a tener a un hincha dentro de la cancha". "Espero poder lograr cosas muy importantes con este club. ¡A la Madrid!", cerró con una frase que despertó aplausos y la emoción de los presentes.

FUENTE: A24

