Franco Mastantuono fue presentado oficialmente en el Real Madrid

El joven no se olvidó de quienes lo apoyaron desde la distancia: "La gente que quedó en Argentina es muy importante para mí, me ha enseñado y marcado mucho el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo".

"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad y hoy comienza", dijo, con voz firme y dejó claro el compromiso que asume con el Real Madrid.

"Quería agradecer a José Ángel, al presidente, a Xavi y a todo su equipo por confiar en mí, por darme la bienvenida que recibí. A toda la gente del club, a todos los empleados que trabajan acá, les agradezco: me hicieron sentir muy cómodo. Sepan que van a tener a un hincha dentro de la cancha". "Espero poder lograr cosas muy importantes con este club. ¡A la Madrid!", cerró con una frase que despertó aplausos y la emoción de los presentes.