“Fui a Italia de chico, sin saber el idioma. Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total, irte con 14 años a 12 mil kilómetros de distancia sin nadie de tu familia... Me fui solo a vivir a una fábrica, no sabía cocinar ni lavar la ropa. Yo corría para una marca que hacía chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica”, reveló el piloto argentino.

Colapinto incluso contó algo inédito, que ahora resulta gracioso: “Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre”. Y agregó, entre risas: “Estaba flaquito porque mucho no comía, era todo muy básico. Sabía cortar frutas”.

Una de las sorpresas en su testimonio, fue la situación económica actual: “A mí no me pagan todavía, estoy medio pobre, hago lo que puedo”.