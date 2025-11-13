El Gobierno distribuye más de $17 mil millones para obras municipales

Para acceder a estos fondos, los municipios deben adherir y cumplir con las normas establecidas en el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, que garantiza una gestión transparente y ordenada de los recursos públicos.

Las reglas fiscales que deben cumplir los municipios se refieren básicamente a que los gastos públicos corrientes no deben crecer por encima de la inflación, la cantidad de empleados debe ir en línea con el crecimiento de la población. Además, los servicios de la deuda pública no deben ser superiores al 10% de los recursos corrientes.

Entre los destinos previstos para esta inversión se destacan proyectos de infraestructura básica, pavimentación, mejoramiento urbano, obras de agua y saneamiento, recuperación de espacios públicos, desarrollo turístico y fortalecimiento de sectores productivos locales.

Destinos de los fondos por departamento:

ALBARDÓN

Monto Asignado: $731.017.860,06

Proyecto Principal: Mejoramiento de Cementerio Municipal: Remodelación de Sanitarios, y Conjunto Deportivo Las Lomas (Cierre Perimetral, Playón, Grupo Sanitario, Vivienda del Encargado).

Coeficiente: 4,27%

ANGACO

Monto Asignado: $501.611.786,88

Proyecto Principal: Proyecto de Cordón, Cuneta e Iluminación en Calle 9 de Julio, Calle Sarmiento, y calle Troncal Principal - Barrio Pte. Perón, entre otros

Coeficiente: 2,93%

CALINGASTA

Monto Asignado: $532.427.528,05

Proyecto Principal: Proyecto de Iluminación LED y Remodelación de Plazas (933 luminarias), entre otros.

Coeficiente: 3,11%

CAPITAL

Monto Asignado: $2.174.221.738,34

Proyecto Principal: Rehabilitación Plaza Salvador María del Carril (Plaza Desamparados), Plaza Gertrudis Funes, y Boulevard Avda. Córdoba, entre otros.

Coeficiente: 12,70%

CAUCETE

Monto Asignado: $861.128.767,23

Proyecto Principal: "PARQUE DE LOS NIÑOS".

Coeficiente: 5,03%

CHIMBAS

Monto Asignado: $1.518.531.245,60

Proyecto Principal: Polideportivo Municipal Cubierto, entre otros

Coeficiente: 8,87%

IGLESIA

Monto Asignado: $544.411.427,40

Proyecto Principal: Ampliación Red de Alumbrado Público, Construcción de 2 (dos) Polideportivos, y Equipamiento de Plaza Angualasto.

Coeficiente: 3,18%

JÁCHAL

Monto Asignado: $623.162.765,95

Proyecto Principal: Puesta en Valor Av. 25 de Mayo y veredas en distintos distritos.

Coeficiente: 3,64%

9 DE JULIO

Monto Asignado: $573.515.182,95

Proyecto Principal: Cierre perimetral de playones deportivos (Las Chacritas, Villa Fiorito, Alto de Sierra, La Manadita).

Coeficiente: 3,35%

POCITO

Monto Asignado: $1.172.710.150,21

Proyecto Principal: Construcción de 5 Playones Polideportivos.

Coeficiente: 6,85%

RAWSON

Monto Asignado: $1.854.080.427,27

Proyecto Principal: Refacción Integral Plaza Barrio Belgrano, Refacción Integral Plaza de los Niños, y Recambio de Luminarias de Sodio a LED (2144 unidades).

Coeficiente: 10,83%

RIVADAVIA

Monto Asignado: $1.453.475.792,01

Proyecto Principal: Pavimentación y Repavimentación de Vías en diversos barrios y calles.

Coeficiente: 8,49%

SAN MARTÍN

Monto Asignado: $568.379.226,09

Proyecto Principal: “PLANETARIO HIPATIA”.

Coeficiente: 3,32%

SANTA LUCÍA

Monto Asignado: $1.138.470.437,79

Proyecto Principal: “PLAN DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO” (533 unidades).

Coeficiente: 6,65%

SARMIENTO

Monto Asignado: $749.849.701,89

Proyecto Principal: Construcción de 7 Playones Deportivos.

Coeficiente: 4,38%

ULLUM

Monto Asignado: $421.148.462,70

Proyecto Principal: Paseo Peatonal Barrio Grimalt, Alumbrado Público Aviadores Españoles, Intervención Urbana V° Santa Rosa, e Iluminación Plaza San Martin.

Coeficiente: 2,46%

VALLE FÉRTIL

Monto Asignado: $482.779.945,05

Proyecto Principal: Playones Deportivos, Cordón Cuneta, Banquina Lateral y Veredas de Hormigón, y Alumbrado Público (242 unidades).

Coeficiente: 2,82%

25 DE MAYO

Monto Asignado: $731.017.860,06

Proyecto Principal: Construcción de Asfaltos Urbanos en Villa Santa Rosa.

Coeficiente: 4,27%

