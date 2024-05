Estudiantes estrenó su título con una victoria ante Tigre

Con el primer y único gol de Mauro Méndez, el club de La Plata pudo sostener el triunfo durante todo el partido, donde no encontró chances claras para extender la ventaja en el marcador. Para su suerte, el local no tuvo efectividad y el arco de Matías Mansilla quedó en cero. Sin embargo, el Matador no tuvo una mala actuación: en ocasiones de gol, fue ampliamente mejor que el Pincha, sobre todo en el segundo tiempo, y lo tuvo agazapado en gran parte del encuentro, con buenas intervenciones de Juan Cruz Esquivel, Nicolás Contín y Blas Armoa que no fueron precisos y desperdiciaron grandes oportunidades de convertir.

El mayor protagonista fue el juego dinámico que se presentó en la primera parte, que tenía a Tigre como favorito a pesar de la desventaja, ahogando a Estudiantes en el fondo. A pesar de no haber tenido una destacada actuación defensiva por parte de la visita, el gran responsable del cero fue la propia delantera que no se destacó con efectividad.