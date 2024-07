Escándalo con la Selección: la AFA pidió los puntos y decide FIFA

Luego de una hora y media en camarines, el argumento es que no debió haberse reanudado y, por ende, el gol no podía ser anulado. En consecuencia, lo que ha presentado la AFA es el pedido de que le den el partido por ganado.

Si bien es una solicitud que pocas veces llega a buen puerto y esta no sería una excepción, la FIFA tendrá que evaluarla. Y en nuestro continente existe un antecedente clave: el del 'gas pimienta' que ocurrió entre Boca y River en octavos de la Copa Libertadores 2015. Allí, con jugadores del Millonario afectados por el gas que tiró un hincha del Xeneize, todo terminó por suspenderse y, desde un escritorio de la Conmebol, decidieron darle por ganado el duelo a River.

AFA no reclama por el arbitraje, sino por las fallas de seguridad

Las fallas fueron de seguridad, no de reglamento. Eso es algo que en la AFA lo tienen claro. Las decisiones arbitrales no están en el ojo de la tormenta, ya que el gol no era lícito por el milimétrico offside de Bruno Amione y, pese a la tardanza, el reglamento dice que el árbitro debe anularlo con todos los jugadores en el campo y no en el vestuario.

El inconveniente aquí es que todo quedó desvirtuado por la insólita espera que ningún sector puede justificar. Sin embargo, ni estos argumentos ni la relación con el precedente del 'gas pimienta' serían motivos suficientes para que prosperase el reclamo argentino.