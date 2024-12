Escándalo en el ajedrez: sancionaron a la leyenda Magnus Carlsen por usar jeans y decidió abandonar el torneo

Durante la segunda jornada del torneo, que tuvo lugar de jueves a sábado en la ciudad estadounidense, el ajedrecista noruego fue multado por infringir el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que prohíbe el uso de vaqueros en el evento.

“Se me advirtió que no estaría emparejado en la siguiente ronda si no me cambiaba de ropa después de la tercera partida”, explicó Carlsen a través de su perfil en la red social X, en la plataforma “Take Take Take”, creada por él.