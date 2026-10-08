EN VIVO: Las Águilas le ganan 4-0 a Chile en busca de las semis

El equipo argentino saldrá a la cancha con Jara en el arco; V. Fernandes, V. Fernández Agudo y Soto como parte de las cinco titulares anunciadas.

Además de la transmisión del partido, Canal 8 cuenta con un enviado especial en Asunción para seguir de cerca cada paso de la Selección argentina. Desde Paraguay, el equipo realizará notas, entrevistas con las protagonistas, informes especiales y una cobertura integral de los World Skate Games 2026, con toda la información y las imágenes desde el lugar de la competencia.

Una propuesta para que los sanjuaninos vivan el Mundial de cerca, con la transmisión de los partidos y el seguimiento de Las Águilas por la pantalla del 8.