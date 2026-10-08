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EN VIVO: Las Águilas le ganan 4-0 a Chile en busca de las semis

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines enfrenta a Chile desde las 20, en un partido clave para meterse entre las cuatro mejores de los World Skate Games 2026. Canal 8 transmite en vivo desde Paraguay.

Las Águilas afrontan este jueves una prueba decisiva en los World Skate Games 2026. Desde las 20, la Selección argentina femenina de hockey sobre patines se medirá ante Chile en el SND Arenita de Asunción, con el objetivo de conseguir la clasificación a las semifinales del torneo.

Argentina llega al cruce con seis puntos, tras conseguir dos victorias contundentes en sus primeras presentaciones: derrotó 5-1 a Suiza y goleó 6-0 a Francia. En su último partido, sin embargo, cayó 7-1 ante España y ahora buscará recuperarse frente a un rival que también se juega sus chances de avanzar.

Chile suma tres puntos y mantiene posibilidades de clasificación, por lo que el encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Las Águilas buscarán recuperar su mejor versión y dar un paso importante en la pelea por el título mundial.

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El equipo argentino saldrá a la cancha con Jara en el arco; V. Fernandes, V. Fernández Agudo y Soto como parte de las cinco titulares anunciadas.

Además de la transmisión del partido, Canal 8 cuenta con un enviado especial en Asunción para seguir de cerca cada paso de la Selección argentina. Desde Paraguay, el equipo realizará notas, entrevistas con las protagonistas, informes especiales y una cobertura integral de los World Skate Games 2026, con toda la información y las imágenes desde el lugar de la competencia.

Una propuesta para que los sanjuaninos vivan el Mundial de cerca, con la transmisión de los partidos y el seguimiento de Las Águilas por la pantalla del 8.

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