El Zonal Cuyano llega al Villicum con entradas accesibles

En la tarde del viernes habrá pruebas libres en el circuito y desde el sábado comenzará toda la actividad oficial.
Cronograma del fin de semana:
Sábado 6 de septiembre
Primer entrenamiento
9:00 - Turismo Pista 1.4
9:30 - Promocional Fiat
10:00 - TC Cuyano
10:30 - Clase 2
Segundo entrenamiento
11:00 - Turismo Pista 1.4
11:30 - Promocional Fiat
12:00 - TC Cuyano
12:30 - Clase 2
Clasificaciones
13:00 - Turismo Pista 1.4 - Grupo A
13:15 - Turismo Pista 1.4 - Grupo B
13:30 - TC Cuyano - Grupo A
13:45 - TC Cuyano - Grupo B
14:00 - Clase 2 – Grupo A
14:15 - Clase 2 – Grupo B
Series
15:00 - 1ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas
15:20 - 2ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas
15:40 - 1ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas
16:00 - 2ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas
16:20 - 1ª Serie Clase 2 - 5 vueltas
16:40 - 2ª Serie Clase 2 - 5 vueltas
Domingo 7 de septiembre
Series clasificatorias
9:00 - 1ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas
9:20 - 2ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas
10:00 - Acto Protocolar
Finales
11:00 - Turismo Pista 1.4 - 12 vtas o 30'
11:40 - TC Cuyano - 12 vueltas o 30'
12:20 - Promocional Fiat - 12 vueltas o 30'
13:00 - Clase 2 - 15 vueltas o 35'