El Zonal Cuyano llega al Villicum con entradas accesibles

La fecha 6 de la temporada se diputará en nuestra provincia con cuatro categorías en pista. Las entradas van desde los $500 en el Circuito San Juan Villicum.

El Circuito San Juan Villicum recibirá este fin de semana la fecha 6 del calendario del Campeonato Zonal Cuyano. Las categorías Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano se presentarán en el trazado albardonero.

Más de 70 pilotos participarán en las distintas categorías y se espera una buena cantidad de sanjuaninos en competencia.

La organización estableció un precio simbólico para las entradas generales y costarán sólo $500. El ingreso a boxes costará $15.000. Todo se venderá en las boleterías del autodromo.

En la tarde del viernes habrá pruebas libres en el circuito y desde el sábado comenzará toda la actividad oficial.

Cronograma del fin de semana:

Sábado 6 de septiembre

Primer entrenamiento

9:00 - Turismo Pista 1.4

9:30 - Promocional Fiat

10:00 - TC Cuyano

10:30 - Clase 2

Segundo entrenamiento

11:00 - Turismo Pista 1.4

11:30 - Promocional Fiat

12:00 - TC Cuyano

12:30 - Clase 2

Clasificaciones

13:00 - Turismo Pista 1.4 - Grupo A

13:15 - Turismo Pista 1.4 - Grupo B

13:30 - TC Cuyano - Grupo A

13:45 - TC Cuyano - Grupo B

14:00 - Clase 2 – Grupo A

14:15 - Clase 2 – Grupo B

Series

15:00 - 1ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas

15:20 - 2ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas

15:40 - 1ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas

16:00 - 2ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas

16:20 - 1ª Serie Clase 2 - 5 vueltas

16:40 - 2ª Serie Clase 2 - 5 vueltas

Domingo 7 de septiembre

Series clasificatorias

9:00 - 1ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas

9:20 - 2ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas

10:00 - Acto Protocolar

Finales

11:00 - Turismo Pista 1.4 - 12 vtas o 30'

11:40 - TC Cuyano - 12 vueltas o 30'

12:20 - Promocional Fiat - 12 vueltas o 30'

13:00 - Clase 2 - 15 vueltas o 35'

