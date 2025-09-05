"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Desamparados

Desamparados y Marquesado, por un lugar en el Regional Amateur

Desamparados y Marquesado jugarán este sábado a las 19, con ambas hinchadas, en el Bicentenario. El ganador asegura su lugar en el Regional.

El esperado cruce de Desamparados y Marquesado se jugará este sábado, desde las 19, en el estadio del Bicentenario. Será un mano a mano, a partido único, por un lugar en el próximo Torneo Regional Amateur. El ganador acompañará a Atenas para representar a la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Desamparados clasificó a este duelo por ser el mejor de la tabla general del 2024 y Marquesado tras perder la Superfinal del 2024 con Atenas.

Marquesado

El partido se jugará con ambas parcialidades. Los hinchas de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste - Norte y deberá llegar por la Ruta 40. La hinchada de Marquesado se ubicará en la Popular Sur y la Platea Oeste – Sur y viajará al estadio por Mendoza hasta Calle 7.

Te puede interesar...

Las entradas se venderán en las boleterías del estadio y costarán: Popular $7000 y Platea $10000.

Temas

Te puede interesar