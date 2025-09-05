Desamparados y Marquesado, por un lugar en el Regional Amateur

Desamparados clasificó a este duelo por ser el mejor de la tabla general del 2024 y Marquesado tras perder la Superfinal del 2024 con Atenas.

Marquesado

El partido se jugará con ambas parcialidades. Los hinchas de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste - Norte y deberá llegar por la Ruta 40. La hinchada de Marquesado se ubicará en la Popular Sur y la Platea Oeste – Sur y viajará al estadio por Mendoza hasta Calle 7.