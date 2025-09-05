El esperado cruce de Desamparados y Marquesado se jugará este sábado, desde las 19, en el estadio del Bicentenario. Será un mano a mano, a partido único, por un lugar en el próximo Torneo Regional Amateur. El ganador acompañará a Atenas para representar a la Liga Sanjuanina de Fútbol.
Desamparados y Marquesado, por un lugar en el Regional Amateur
