El Triatlón Cordillerano se corre este domingo en Punta Negra

La jornada se desarrollará en dos distancias:

Sprint: 750 metros de natación en aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

Súper Sprint: 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote.

Las categorías incluirán:

Menores (12 a 15 años)

Juniors (16 a 19)

Elite

Elite Sub 23

Junior Elite

Amateur (desde los 20 años en adelante) image

Todos los participantes que completen el recorrido recibirán medallas recordatorias, mientras que los tres mejores de cada división serán premiados con trofeos.

Cronograma del domingo

6:30: apertura del parque cerrado

7:30: largada de las categorías principales

11:00: premiación

12:00: cierre del evento image

Restricciones de acceso

Desde la organización informaron que habrá restricciones vehiculares en el acceso al Dique Punta Negra:

De 6 a 7:30: ingreso libre para atletas, público y trabajadores.

De 7:30 a 9:30: acceso totalmente restringido.

Luego de las 9:30: ingreso habilitado de forma controlada, con escolta policial y velocidad reducida.

Con un circuito exigente y el marco natural de Punta Negra como escenario, el Triatlón Cordillerano se consolida como una de las fechas más destacadas del calendario nacional y vuelve a posicionar a San Juan como sede de grandes eventos deportivos.