El Triatlón Cordillerano se corre este domingo en Punta Negra

Con casi 100 atletas de todo el país y competidores internacionales, el Triatlón Cordillerano se disputará este domingo desde las 7:30 en el Dique Punta Negra. La prueba corresponde a la quinta fecha del Campeonato Argentino y combinará natación, ciclismo y pedestrismo en un escenario natural imponente.

El Triatlón Cordillerano ya es una realidad en San Juan y promete una jornada a puro deporte en uno de los paisajes más impactantes de la provincia. La competencia se disputará este domingo desde las 7:30 en el embarcadero del Dique Punta Negra, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Triatlón.

El evento reunirá a cerca de 100 atletas de distintos puntos del país y también del exterior. Entre los inscriptos hay representantes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Catamarca, además de competidores provenientes de Panamá, lo que le da carácter federal e internacional a la prueba.

Dos modalidades en competencia

La jornada se desarrollará en dos distancias:

  • Sprint: 750 metros de natación en aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

  • Súper Sprint: 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote.

Las categorías incluirán:

  • Menores (12 a 15 años)

  • Juniors (16 a 19)

  • Elite

  • Elite Sub 23

  • Junior Elite

  • Amateur (desde los 20 años en adelante)

Todos los participantes que completen el recorrido recibirán medallas recordatorias, mientras que los tres mejores de cada división serán premiados con trofeos.

Cronograma del domingo

  • 6:30: apertura del parque cerrado

  • 7:30: largada de las categorías principales

  • 11:00: premiación

  • 12:00: cierre del evento

Restricciones de acceso

Desde la organización informaron que habrá restricciones vehiculares en el acceso al Dique Punta Negra:

  • De 6 a 7:30: ingreso libre para atletas, público y trabajadores.

  • De 7:30 a 9:30: acceso totalmente restringido.

  • Luego de las 9:30: ingreso habilitado de forma controlada, con escolta policial y velocidad reducida.

Con un circuito exigente y el marco natural de Punta Negra como escenario, el Triatlón Cordillerano se consolida como una de las fechas más destacadas del calendario nacional y vuelve a posicionar a San Juan como sede de grandes eventos deportivos.

