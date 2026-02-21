El Triatlón Cordillerano ya es una realidad en San Juan y promete una jornada a puro deporte en uno de los paisajes más impactantes de la provincia. La competencia se disputará este domingo desde las 7:30 en el embarcadero del Dique Punta Negra, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Triatlón.
El Triatlón Cordillerano se corre este domingo en Punta Negra
