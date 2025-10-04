Con un jugador menos, San Martín igualó con Instituto

Antes de esa situación, Sebastián “Pulpo” González había convertido para San Martín, pero el tanto fue anulado por una mano previa en la jugada.

En el complemento, el conjunto dirigido por Leandro Romagnoli intentó adelantarse unos metros en el campo, pero careció de profundidad para lastimar al arquero Manuel Roffo. Instituto, por su parte, manejó mejor la pelota, aunque no logró transformar su leve dominio en situaciones claras de gol.

A los 14 minutos del segundo tiempo, el local sufrió un golpe, ya que Nicolás Watson fue expulsado con roja directa por una fuerte infracción en la mitad de la cancha, dejando a su equipo con un hombre menos durante más de media hora.

Instituto aprovechó la superioridad numérica para adelantarse y generó algunas llegadas aisladas con remates de Alex Luna y el ingresado desde el banco Matías Fonseca, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Matías Borgogno.

El empate deja a San Martín en una situación comprometida con el descenso, donde se encuentra último en los promedios. En la Zona B se ubica en el undécimo puesto con 11 puntos.

Por el lado de Instituto, se encuentra décimo con doce unidades, donde perdió la posibilidad de escalar y llegar a la zona de playoffs.

El equipo sanjuanino se enfrentará a San Lorenzo en la próxima fecha el viernes a las 14.30 horas, mientras que los cordobeses recibirán a Atlético Tucuman el domingo a las 16.45.

Síntesis de San Martín vs. Instituto por la undécima fecha del Torneo Clausura:

Torneo Clausura 2025

Fecha 11 -Zona B

San Martín (SJ) 0 – Instituto 0

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan) Árbitro: Sebastián Martínez VAR: Silvio Trucco

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Diego González, Nicolás Watson, Sebastián González; Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Emanuel Beltrán; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Incidencias en el segundo tiempo: 14m Nicolás Watson (SM)

Cambios en el segundo tiempo: 1m Jhon Córdoba por Jonas Acevedo y Stefano Moreyra por Leonel Mosevich (I); 7m Santiago Salle por Marco Iacobellis, Sebastián Jaurena por Diego González y Santiago Barrera por Sebastián González (SM); 19m Tomás Fernández por Ignacio Maestro Puch (SM); 22m Matías Gallardo por Luca Klimowicz, Matías Fonseca por Ignacio Méndez (I), 38m Francis Mac Allister por Gastón Lodico (I); 43m Juan Cavallero por Horacio Tijanovich (SM).